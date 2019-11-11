Спорт

11:52 11.11.2019

ФК "Динамо" заявляет, что выступает против проявлений расизма, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков до проведения расследования

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ФК "Динамо" заявляет, что выступает против проявлений расизма, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков до проведения расследования

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) заявляет, что выступает против проявлений расизма и нетерпимости на стадионах, и призывает не спешить с обвинения в адрес своих болельщиков за произошедшее во время матча 10 ноября против "Шахтера" до проведения расследования.

"Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором, безапелляционно, обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия. Футбольный клуб "Динамо" своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданность принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов", - говорится в заявлении клуба.

При этом в "Динамо" считают поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось.

"Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", - отметили в киевском клубе

"Динамо" также указывает на важную роль, которую должна играть Украинская ассоциация футбола, "борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов". "В то же время, за все годы не инициированы ни одно мероприятие, встречи, диалог с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений", - обратили внимание в клубе.

Как сообщалось, 10 ноября донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в чемпионате Украины и оторвался от киевлян на 13 очков в турнирной таблице. На 82-й минуте после выкриков болельщиков "Динамо", которые он посчитал оскорбительными, бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон показал неприличный жест трибунам. После этого инцидента арбитр на несколько минут увел команды с поля и прервал матч. Затем игра всё-таки продолжилась, а Тайсон был удален с поля.

ФК "Шахтер" после матча осудил и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах.

Теги: #динамо #футбол #расизм
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