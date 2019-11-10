Спорт

20:53 10.11.2019

"Шахтер" обыграл "Динамо" в чемпионате, оторвался на 13 очков

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"Шахтер" обыграл "Динамо" в чемпионате, оторвался на 13 очков

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в Харькове со счетом 1:0 в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Единственный гол на 18-й минуте забил защитник "горняков" Сергей Кривцов.

На 82-й минуте после выкриков болельщиков "Динамо", который он посчитал оскорбительными, бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон показал неприличный жест трибунам и был удален с поля.

После 14 туров "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины с 40 очками. На втором месте идет луганская "Заря" с 28 очками. "Десна" и "Динамо" набрали по 27 очков.

Теги: #футбол #шахтер
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