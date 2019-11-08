Генпрокуратура закрыла уголовное дело в отношении экс-министра спорта Коржа, но продолжается расследование фактового дела

Генеральная прокуратура Украины прекратила расследование уголовного производства в отношении экс-министра молодежи и спорта, руководителя ФСО "Динамо" Виктора Коржа относительно получения ним неправомерной выгоды, но расследование фактового производства продолжается, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Указанное уголовное производство (в отношении Коржа за получение им неправомерной выгоды – ИФ) 15 октября 2019 года было закрыто прокурором. Это произошло после того, как суд своим определением от 11 октября 2019 года удовлетворил жалобу стороны защиты и отменил постановление прокурора о приостановке досудебного расследования в связи с розыском подозреваемого", - говорится в ответе отдела связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Таким образом, как поясняют в Генпрокуратуре, в данном случае речь идет о завершении сроков досудебного расследования и невозможности их продления. "С учетом того, что срок со дня вынесения постановления о приостановлении уголовного производства до дня его отмены следственным судьей включается в сроки досудебного расследования, а действующий УПК не предусматривает возможности обжалования данного судебного решения, продолжение досудебного расследования относительно подозреваемого стало невозможным", - говорится в ответе на запрос.

Вместе с тем, как отмечают в прокуратуре, несмотря на закрытие дела в отношении подозреваемого, "оно продолжает расследоваться по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенных в вымогательством такой выгоды)"

Ранее пресс-служба ФСО "Динамо" сообщила о том, что ГПУ закрыла дело по обвинению Коржа в получении неправомерной выгоды. "Незаконные обвинения в адрес руководителя Общества Виктора Коржа в якобы получения им неправомерной выгоды опровергнуты. ГПУ закрыла дело Коржа", - информировала пресс-служба "Динамо".

В марте 2019 года сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой уличили во взяточничестве Коржа – на то время советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел. "При содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции о требовал через посредника $30 тыс. от владельцев сети киевских ломбардов. За эту сумму злоумышленник обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращению следственных действий в рамках начатого производства", - сообщали в СБУ.

На то время был задержан посредник, Корж находился за границей, его не задерживали. В МВД поясняли, что на время совершения преступления Корж не являлся советником главы МВД. Корж - народный депутат Украины 5-го и 6-го созывов (от Партии регионов). Был министром Украины по делам семьи, молодежи и спорта (2006-2007).