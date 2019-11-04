Спорт

16:35 04.11.2019

"Шахтер" совместно с ООН реализует проект для девочек интеллектуальной инвалидностью

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"Шахтер" совместно с ООН реализует проект для девочек интеллектуальной инвалидностью

Футбольный клуб "Шахтер", Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и "Специальная Олимпиада Украины" объявили о старте совместного футбольного проекта для девочек с интеллектуальной инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба клуба, 3 ноября проект был презентован в Новопечерской школе в Киеве, где на постоянной основе будут тренироваться 20 девочек с инвалидностью и особенностями развития.

Представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Хайме Надаль отметила, что в спорте не должно быть гендерного разделения.

Совместный проект стартовал в четырех городах Украины – Киеве, Мариуполе, Харькове и Ивано-Франковске. С девочками работают 4 тренера и 8 волонтеров проекта фонда Shakhtar Social "Давай, играй!" по адаптированной методике тренировок.

Теги: #шахтер #оон #проект
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