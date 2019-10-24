"Александрия" сыграла вничью на выезде с "Сент-Этьеном" в Лиге Европы

Один из представителей Украины в Лиге Европы "Александрия" сыграла вничью 1:1 на выезде с французским "Сент-Этьеном" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Уже на 8-й минуте счет в матче открыл защитник хозяев поля Габриэль Силва. Но он же через шесть минут автоголом сравнял результат на табло. Больше голов в этом матче забито не было, хотя "Сент-Этьен" владел определенным преимуществом и пытался вырвать победу.

В другом матче группы I бельгийский "Гент" благодаря двум голам нападающего сборной Украины Романа Яремчука сумел добыть ничью в матче с немецким "Вольфсбургом", проигрывая 0:2 по ходу матча.

После трех туров "Гент" и "Вольфсбург" лидируют в группе с 5 набранными очками, "Сент-Этьен" и "Александрия" набрали по 2 очка.