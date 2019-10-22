"Шахтер" сыграл вничью 2:2 с загребским "Динамо" в 3-м туре ЛЧ

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью 2:2 с хорватским "Динамо" (Загреб) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 16-й минуте счет в матче открыл полузащитник Украины Евгений Коноплянка. Но на 25-й минуте испанец Дани Ольмо сравнял счет.

На 60-й минуте полузащитник Мислав Оршич вывел гостей вперед с пенальти, который был назначен после фола вратаря Андрея Пятова на форварда Марио Гаврановиче.

Но на 75-й минуте вышедший на замену бразильский фланговый защитник Додо после хорошего паса своего соотечественника Алана Патрика выровнял результат на табло.