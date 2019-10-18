Спорт

09:46 18.10.2019

Генпрокуратура открыла дело из-за неуплаты налогов служебными лицами ФК "Динамо" (Киев)

1 мин читать
Генпрокуратура открыла дело из-за неуплаты налогов служебными лицами ФК "Динамо" (Киев)

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО "ФК "Динамо" Киев", о чем свидетельствует выдержка из Единого реестра досудебных расследований, фотокопия которой опубликована на сайте ZN.UA ("Зеркало недели. Украина").

Уголовное производство под №42019000000002028 зарегистрировано 17 сентября 2019 года.

В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи Генпрокуратуры установили, что "служебные лица ООО "ФК "Динамо" Киев" обеспечили избежание уплаты Обществом налогов в особо крупных размерах путем реализации схем финансирования деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов офшорной компании".

Служебным лицам ООО "ФК "Динамо" Киев" инкриминируют ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Теги: #налоги #динамо #гпу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 18.10.2019
Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

19:24 15.10.2019
Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

11:14 15.10.2019
Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками

Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками

09:37 12.10.2019
Экс-министра юстиции Лукаш вызывают на допрос в Генпрокуратуру 17 октября

Экс-министра юстиции Лукаш вызывают на допрос в Генпрокуратуру 17 октября

12:15 10.10.2019
Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области - Генпрокуратура

Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области - Генпрокуратура

00:08 04.10.2019
"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

16:33 03.10.2019
"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в конце октября

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в конце октября

12:19 03.10.2019
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора на 24 октября

Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора на 24 октября

18:17 02.10.2019
Работники "Пивденкомбанка" подозреваются в завладении свыше $38 млн, их имущество арестовано

Работники "Пивденкомбанка" подозреваются в завладении свыше $38 млн, их имущество арестовано

14:45 02.10.2019
Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов - источник

Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду нардепов - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина досрочно вышла на Евро-2020, обыграв в Киеве Португалию

Усик дебютировал с победой в супертяжелом весе

Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020

Общий доход ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов составил 3,76 млрд грн

"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина досрочно вышла на Евро-2020, обыграв в Киеве Португалию

Усик дебютировал с победой в супертяжелом весе

Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020

Общий доход ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов составил 3,76 млрд грн

ФК "Шахтер" и компания Herbalife продлили сотрудничество

Замглавы профильного комитета ВР предлагает ввести на обмен наличной валюты 1%-й сбор для развития спорта

"Шахтер" и Parimatch будут проводить тренировки для детей с инвалидностью в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

Проект ФК "Шахтер" "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего футбольного социального проекта Европы

В Украине пройдет чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА