Генпрокуратура открыла дело из-за неуплаты налогов служебными лицами ФК "Динамо" (Киев)

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО "ФК "Динамо" Киев", о чем свидетельствует выдержка из Единого реестра досудебных расследований, фотокопия которой опубликована на сайте ZN.UA ("Зеркало недели. Украина").

Уголовное производство под №42019000000002028 зарегистрировано 17 сентября 2019 года.

В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи Генпрокуратуры установили, что "служебные лица ООО "ФК "Динамо" Киев" обеспечили избежание уплаты Обществом налогов в особо крупных размерах путем реализации схем финансирования деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов офшорной компании".

Служебным лицам ООО "ФК "Динамо" Киев" инкриминируют ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.