Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020
Сборная Украины по футболу обыграла в Харькове со счетом 2:0 команду Литвы в очередном туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Победу украинцам принес дубль полузащитника итальянского "Аталанты" Руслана Малиновского на 29-й и 58-й минутах.
В другом матче группы В сборная Португалии со счетом 3:0 разгромила Люксембург.
Украина лидирует в своей группе, набрав 16 очков в 6 матчах. Португалия и Сербия набрали 11 и 7 очков соответственно, сыграв пока 5 матчей.
14 октября в Киеве Украина будет принимать Португалию.