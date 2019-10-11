Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020

Сборная Украины по футболу обыграла в Харькове со счетом 2:0 команду Литвы в очередном туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Победу украинцам принес дубль полузащитника итальянского "Аталанты" Руслана Малиновского на 29-й и 58-й минутах.

В другом матче группы В сборная Португалии со счетом 3:0 разгромила Люксембург.

Украина лидирует в своей группе, набрав 16 очков в 6 матчах. Португалия и Сербия набрали 11 и 7 очков соответственно, сыграв пока 5 матчей.

14 октября в Киеве Украина будет принимать Португалию.