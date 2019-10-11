Спорт

23:52 11.10.2019

Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020

1 мин читать
Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020

Сборная Украины по футболу обыграла в Харькове со счетом 2:0 команду Литвы в очередном туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Победу украинцам принес дубль полузащитника итальянского "Аталанты" Руслана Малиновского на 29-й и 58-й минутах.

В другом матче группы В сборная Португалии со счетом 3:0 разгромила Люксембург.

Украина лидирует в своей группе, набрав 16 очков в 6 матчах. Португалия и Сербия набрали 11 и 7 очков соответственно, сыграв пока 5 матчей.

14 октября в Киеве Украина будет принимать Португалию.

Теги: #сборная_украины #евро_2020 #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 11.10.2019
Общий доход ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов составил 3,76 млрд грн

Общий доход ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов составил 3,76 млрд грн

16:33 03.10.2019
"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в конце октября

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в конце октября

22:17 01.10.2019
"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

18:59 28.09.2019
Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

01:22 24.09.2019
Месси стал футболистом года по версии FIFA

Месси стал футболистом года по версии FIFA

22:25 19.09.2019
"Динамо" вырвало победу у "Мальме" в первом матче группового этапа Лиги Европы

"Динамо" вырвало победу у "Мальме" в первом матче группового этапа Лиги Европы

23:39 10.09.2019
Сборная Украины сумела добыть ничью в товарищеском матче с Нигерией

Сборная Украины сумела добыть ничью в товарищеском матче с Нигерией

20:57 07.09.2019
Сборная Украины уверенно обыграла Литву в матче отбора Евро-2020

Сборная Украины уверенно обыграла Литву в матче отбора Евро-2020

18:31 06.09.2019
Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу – Павелко

Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу – Павелко

20:24 29.08.2019
"Шахтер" сыграет в группе ЛЧ с "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталантой"

"Шахтер" сыграет в группе ЛЧ с "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталантой"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в конце октября

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

Проект ФК "Шахтер" "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего футбольного социального проекта Европы

В Украине пройдет чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году

ПОСЛЕДНЕЕ

ФК "Шахтер" и компания Herbalife продлили сотрудничество

Замглавы профильного комитета ВР предлагает ввести на обмен наличной валюты 1%-й сбор для развития спорта

"Шахтер" и Parimatch будут проводить тренировки для детей с инвалидностью в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

Проект ФК "Шахтер" "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего футбольного социального проекта Европы

В Украине пройдет чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году

Харьков не получил право проводить Суперкубок УЕФА-2021

Российских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду в Токио - газета

Украина победила Бельгию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по волейболу

"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Ман Сити"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА