Общий доход ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов составил 3,76 млрд грн

Общий показатель доходов футбольного клуба "Шахтер" с учетом НДС в сезоне 2018-2019 годов составил 3 млрд 761 млн гривен, сообщает пресс-служба клуба.

Так, общий доход клуба от продажи и аренды игроков составил 1 млрд 478 млн грн.

Доходы клуба от УЕФА и ФИФА за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и в 1/16 финала Лиги Европы составили 1 млрд 603 млн грн.

Суммарный доход от коммерческой деятельности составил 680 млн грн. В сравнении с прошлым сезоном выросли доходы от продажи атрибутики (с 18 до 22 млн грн) и корпоративных лож на матчах команды (с 5 до 6 млн грн).

В сезоне 2018-2019 ФК "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 512 млн 313 тыс. грн налогов (на 7,8 млн грн больше, чем в прошлом). Сумма НДФЛ составила 378 млн 104 тыс. грн.

"В этом сезоне "Шахтер" третий раз подряд сделал "золотой дубль" – выиграл чемпионство и Кубок Украины. Это говорит об одном: команда продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень в игре и результатах, даже несмотря на то, что вот уже который год играет вдали от родного дома. Но тем ценнее каждая наша победа. Именно в сезоне-2018/19 "Шахтер" стал самым титулованным клубом в Украине", - отмечает президент клуба Ринат Ахметов.

Ахметов указал, что благодаря вере и поддержке болельщиков команда всегда будет сильной и амбициозной. "Спасибо вам, дорогие друзья! "Шахтер" играет для вас! И мы сделаем все, чтобы каждый матч вы могли восхищаться атакующей и зрелищной игрой "Шахтера", радоваться новым победам на украинской и международной аренах!, - подчеркнул он.