Спорт

09:21 06.10.2019

"Шахтер" и Parimatch будут проводить тренировки для детей с инвалидностью в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

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"Шахтер" и Parimatch будут проводить тренировки для детей с инвалидностью в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

Фонды ФК "Шахтер" Shakhtar Social и компании "Париматч" Parimatch Foundation организовали проведение инклюзивных тренировок для 120 детей с инвалидностью в четырех городах Украины: Киеве, Харькове, Полтаве и Львове.

Как сообщает пресс-служба "Шахтера", фонды объединили усилия в рамках своих проектов "Давай, играй!" (Shakhtar Social) и "Так, я можу!" (Parimatch Foundation).

В каждом городе будут функционировать 2 группы по 15 детей с ментальными и физическими нарушениями развития. В Киеве и Харькове группы в рамках партнерства Shakhtar Social и Parimatch Foundation являются дополнительными, а в Полтаве и Львове футбольные тренировки для детей с инвалидностью будут реализованы впервые.

5 октября на площадке «Гимназии А+» в Киеве состоялось открытие совместного проекта. Футболисты «Шахтера» Сергей Болбат и Николай Матвиенко приехали в гости к детям, поиграли с ними в футбол и приняли активное участие в тренировке.

По окончании мероприятия Матвиенко и Болбат вручили подарки от Shakhtar Social, сфотографировались со всеми желающими и раздали автографы.

"У Shakhtar Social и Parimatch Foundation одно видение будущего. Мы создаем условия, чтобы дети, независимо от физических и ментальных способностей, могли играть в футбол. С тренерами, необходимым инвентарем и оборудованием, а главное – бесплатно", – прокомментировала старт партнерства директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Теги: #дети #фонд #шахтер #инвалидность
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