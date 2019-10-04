Спорт

00:08 04.10.2019

"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

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"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

Киевское "Динамо" сыграло вничью 0:0 на выезде со швейцарским "Лугано" во втором туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

В другом матче четверга в группе В шведский "Мальме" и датский "Копенгаген" сыграли вничью 1:1.

После двух туров "Копенгаген" и "Динамо" лидируют в группе с 4 очками, у "Лугано" и "Мальме" – по 1 очку.

Другой представитель Украины в Лиге Европы "Александрия" сыграла на своем поле вничью 1:1 с бельгийским "Гентом". На гол гостей на шестой минуте александрийцы ответили голом нападающего Артема Ситало на 61-й минуте.

Во втором матче этой группы французский "Сент-Этьен" сыграл вничью 1:1 с немецким "Вольфсбургом".

В группе I после двух туров "Гент" и "Вольфсбург" лидируют с 4 набранными очками, у "Сент-Этьена" и "Александрии" – по 1 очку.

Теги: #динамо #александрия #лига_европы
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