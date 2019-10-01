Спорт

22:17 01.10.2019

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

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Донецкий "Шахтер" одержал волевую победу в гостях над итальянской "Аталантой" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 16-й минуте гости могли оказаться в роли проигрывающих, но словенец Йосип Иличич не сумел с пенальти переиграть Андрея Пятова.

На 28-й минуте колумбиец  Дуван Сапата уже после ошибки на выходе Пятова ударом головой открыл счет в матче.

На 41-й минуте форвард сборной Украины Жуниор Мораес реализовано выход один на один и сравнял результат.

Во втором тайме, несмотря на голевые моменты, игра шла к ничьей. Но на добавленных минутах израильский легионер гостей Манор Соломон сумел результативно завершить контратаку "Шахтера" и принес "горнякам" победу.

Теги: #украина #футбол #шахтер #лч
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