Проект ФК "Шахтер" "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего футбольного социального проекта Европы

Проект по развитию детского футбола "Давай, играй!", реализуемый фондом "Shakhtar Social" футбольного клуба "Шахтер" совместно с Детским фондом УЕФА, номинирован на звание лучшего социального проекта Европы.

"По итогам конкурса More than football Award 2019 проект "Давай, играй!", реализуемый Shakhtar Social Foundation и компанией ДТЕК - DTEK, а также UEFA Foundation for Children, попал в четверку лучших футбольных социальных проектов Европы (наряду с программами "Челси", "Ювентуса" и "Рейнджерса")", - сообщается на странице клуба в Facebook.

Победитель конкурса будет определен 19-20 ноября на тринадцатой конференции международной программы The European Football for Development Network (EFDN) в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

#Morethanfootball Action Weeks – это глобальная кампания европейского футбольного сообщества, созданная с целью отражения влияния футбольных социальных программ на местные сообщества. Поддерживается UEFA Foundation for Children, European Club Association и European Football for Development Network. Кампания предоставляет клубам возможность информировать европейскую футбольную семью о своих активностях в рамках корпоративной социальной ответственности и повышать осведомленность об их роли в изменениях жизни людей к лучшему.