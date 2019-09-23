Спорт

09:49 23.09.2019

Российских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду в Токио - газета

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Российских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду в Токио - газета

Российских спортсменов могут исключить из числа участников Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с подозрениями, что московское антидопинговое агентство якобы подделало результаты допинг-проб до того, как их результаты были переданы всемирному антидопинговому агентству WADA, пишет Daily Telegraph.

Данные об этом, сообщает газета, ссылаясь на источники, планируется огласить в понедельник на заседании исполкома WADA в Токио.

Издание отмечает, что "в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств нарушений".

"Если будет подтверждено, что представленные данные стали результатом манипуляций, это может привести к исключению российских спортсменов из состава участников Олимпийских игр 2020 года", - цитирует газета заявления своих источников.

Daily Telegraph считает, что "указанные манипуляции, возможно, осуществлялись не с одобрения государства, однако имеются свидетельства того, что они широко распространены и продолжаются".

Теги: #рф #олимпиада #допинг
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