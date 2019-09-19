Спорт

00:27 19.09.2019

"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Ман Сити"

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"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Ман Сити"

Донецкий "Шахтер" проиграл английскому "Манчестер Сити" на своем поле со счетом 0:3 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Победу чемпиону Англии принесли голы Рияда Мареза и Илкая Гюндогана в первом тайме, и точный удар Габриэля Жезуса во втором тайме, который поставил точку в матче.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" также уступил "Ман Сити" в группе на своем поле 0:3, а на выезде потерпел разгромное поражение со счетом 0:6. При этом в сезоне 2017-2018 годов "горняки" после поражения в Манчестере со счетом 0:2 сумели дома взять реванш со счетом 2:1.

В другом матче группы С хорватское "Динамо" Загреб на своем поле разгромило итальянскую "Аталанту" со счетом 4:0.

Теги: #лига_чемпионов #шахтер #манчестер_сити
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