"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Ман Сити"

Донецкий "Шахтер" проиграл английскому "Манчестер Сити" на своем поле со счетом 0:3 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Победу чемпиону Англии принесли голы Рияда Мареза и Илкая Гюндогана в первом тайме, и точный удар Габриэля Жезуса во втором тайме, который поставил точку в матче.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" также уступил "Ман Сити" в группе на своем поле 0:3, а на выезде потерпел разгромное поражение со счетом 0:6. При этом в сезоне 2017-2018 годов "горняки" после поражения в Манчестере со счетом 0:2 сумели дома взять реванш со счетом 2:1.

В другом матче группы С хорватское "Динамо" Загреб на своем поле разгромило итальянскую "Аталанту" со счетом 4:0.