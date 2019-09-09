Спорт

12:01 09.09.2019

Свитолина вышла на 3-е место в рейтинге WTA

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Свитолина вышла на 3-е место в рейтинге WTA

 Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая дошла до полуфинала на завершившемся на днях Открытом чемпионате США (US Open), поднялась на третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

В обновленном рейтинге, опубликованном в понедельник, она поднялась с пятой на третью строчку.

На первое место вышла австралийка Эшли Барти, которая сменила на вершине рейтинга WTA японку Наоми Осаку, откатившуюся на четвертую позицию. На второе место поднялась чешская теннисистка Каролина Плишкова. На пятое место вышла, поднявшись сразу на десять позиций, победительница US Open канадка Бьянка Андрееску.

Теги: #свитолина #теннис
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