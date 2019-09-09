Спорт

11:53 09.09.2019

ФГВФЛ повторно выставил на голландский аукцион стадион "Черноморец" в Одессе

1 мин читать
ФГВФЛ повторно выставил на голландский аукцион стадион "Черноморец" в Одессе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) повторно выставил на голландский аукцион нежилые здания центрального стадиона "Черноморец" по ул.Маразлиевская, 1/20 в Одессе за 733,2 млн грн.

Согласно сообщению на сайте ФГВФЛ, аукцион по продаже пула активов неплатежеспособного Имэксбанка, в состав которых входит стадион, состоится 26 сентября 2019 года. Организатор торгов – ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Лот также включает права требования по 40 договорам, заключенным с юридическими лицами. Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом, – 80,3 тыс. кв. м.

Стадион "Черноморец" включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр.

По данным ФГВФЛ, последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Как сообщалось, стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, что в пять раз ниже первоначальной цены (3,66 млрд грн).

Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.

Теги: #аукцион #стадион #фгвфл #черноморец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:08 06.09.2019
Стартовая цена 99,8% акций Проминвестбанка на повторном аукционе в сентябре снижена на 25,1%

Стартовая цена 99,8% акций Проминвестбанка на повторном аукционе в сентябре снижена на 25,1%

12:33 23.08.2019
Суд вернул ФГВФЛ имущество стоимостью более 100 млн грн, незаконно выведенное из неплатежеспособного ВТБ Банка – СБУ

Суд вернул ФГВФЛ имущество стоимостью более 100 млн грн, незаконно выведенное из неплатежеспособного ВТБ Банка – СБУ

16:33 02.08.2019
Госгеонедр выставила на электронный нефтегазовый аукцион 5 участков, один из них за 254 млн грн

Госгеонедр выставила на электронный нефтегазовый аукцион 5 участков, один из них за 254 млн грн

17:27 01.08.2019
"Кредит Инвестмент Групп" приобрела пул активов 10 неплатежеспособных банков за 91,96 млн грн

"Кредит Инвестмент Групп" приобрела пул активов 10 неплатежеспособных банков за 91,96 млн грн

16:14 01.08.2019
Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс

Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс

15:14 23.07.2019
ФГВФЛ впятеро снизил цену повторно выставленного на голландский аукцион стадиона "Черноморец" в Одессе

ФГВФЛ впятеро снизил цену повторно выставленного на голландский аукцион стадиона "Черноморец" в Одессе

15:50 19.07.2019
Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов в июне-2019 выросли на 3,3%

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов в июне-2019 выросли на 3,3%

10:53 17.07.2019
Фонд гарантирования вкладов с 18 июля возглавит ранее занимавшая должность заместителя Рекрут

Фонд гарантирования вкладов с 18 июля возглавит ранее занимавшая должность заместителя Рекрут

06:43 16.07.2019
Кличко проинспектировал реконструкцию стадиона "Русановец"

Кличко проинспектировал реконструкцию стадиона "Русановец"

20:00 09.07.2019
Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Свитолина вышла на 3-е место в рейтинге WTA

Сборная Украины уверенно обыграла Литву в матче отбора Евро-2020

Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу – Павелко

Свитолина проиграла американке Уильямс в полуфинале US Open и покинула турнир

Президент УЕФА Чеферин прибыл в Украину с двухдневным визитом - УАФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Свитолина вышла на 3-е место в рейтинге WTA

Сборная Украины уверенно обыграла Литву в матче отбора Евро-2020

Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу – Павелко

Свитолина проиграла американке Уильямс в полуфинале US Open и покинула турнир

Президент УЕФА Чеферин прибыл в Украину с двухдневным визитом - УАФ

"Шахтер" подписал бразильского защитника – капитана сборной Бразилии U-20 Витао

Коноплянка перешел в "Шахтер"

Украинский боксер Ломаченко выиграл чемпионский титул по версии WBC

"Динамо" сыграет в группе Лиги Европы против "Копенгагена", "Мальме" и "Лугано"

УЕФА назвал защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка лучшим игроком Европы в сезоне 2018/2019

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА