"Динамо" сыграет в группе Лиги Европы против "Копенгагена", "Мальме" и "Лугано"

Киевский ФК "Динамо" сыграет на групповом этапе Лиги Европы против датского "Копенгагена", шведского "Мальме" и швейцарского "Лугано".

Таковы результаты жеребьевки, состоявшейся в Монако в пятницу.

Словенский нападающий киевлян Беньямин Вербич сыграет против своего бывшего клуба "Копенгаген".

Другой украинский клуб "Александрия" сыграет в одной группе с немецким "Вольфсбургом", бельгийским "Гентом", за который выступает экс-игрок "Александрии" и "Динамо" Роман Яремчук, а также еще два украинца Игорь Пластун и Роман Безус, и французским "Сент-Этьеном".