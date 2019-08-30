Спорт

15:36 30.08.2019

"Динамо" сыграет в группе Лиги Европы против "Копенгагена", "Мальме" и "Лугано"

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"Динамо" сыграет в группе Лиги Европы против "Копенгагена", "Мальме" и "Лугано"

Киевский ФК "Динамо" сыграет на групповом этапе Лиги Европы против датского "Копенгагена", шведского "Мальме" и швейцарского "Лугано".

Таковы результаты жеребьевки, состоявшейся в Монако в пятницу.

Словенский нападающий киевлян Беньямин Вербич сыграет против своего бывшего клуба "Копенгаген".

Другой украинский клуб "Александрия" сыграет в одной группе с немецким "Вольфсбургом", бельгийским "Гентом", за который выступает экс-игрок "Александрии" и "Динамо" Роман Яремчук, а также еще два украинца Игорь Пластун и Роман Безус, и французским "Сент-Этьеном".

Теги: #динамо #лига_европы
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