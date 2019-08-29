Спорт

20:56 29.08.2019

УЕФА назвал защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка лучшим игроком Европы в сезоне 2018/2019

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УЕФА назвал защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка лучшим игроком Европы в сезоне 2018/2019

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучших игроков сезона-2018/2019.

Лучшим вратарем стал Алиссон Беккер из "Ливерпуля", лучшим защитником признан его одноклубник Вирджил ван Дейк, лучшим полузащитником - Френки де Йонг из голландского "Аякса", лучшим нападающим - Лионель Месси из испанской "Барселоны".

Лучшим игроком Европы минувшего сезона стал Вирджил ван Дейк.

Специальный приз президента УЕФА за вклад в развитие футбола был вручен бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Кантона.

Лучшей футболисткой Европы в сезоне 2017/18 по версии УЕФА стала Люси Бронз из "Лиона".

Церемония состоялась в Монако.

Теги: #уефа #награды
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