"Шахтер" сыграет в группе ЛЧ с "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталантой"

Донецкий "Шахтер" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019-2020 с английским "Манчестер Сити", хорватским "Динамо" Загреб и итальянской "Аталантой".

Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в четверг в Монако.

С "Ман Сити" чемпионы Украины играли в одной группе в предыдущем сезоне и проиграли 0:3 на своем поле, и 0:6 на выезде.

За "Аталанту" с этого сезона выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.