Спорт

16:36 24.08.2019

Александр Усик отказался от боев с российскими боксерами

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Александр Усик отказался от боев с российскими боксерами

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить бой с россиянином Андреем Федосовым, который мог стать первым соперником украинца в супертяжелом весе, поскольку не хочет, чтобы спортивное противостояние переходило в политическую плоскость, сообщает hromadske.ua со ссылкой на Instagram Усика.

«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин ... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно», - сказал Усик.

Боксер добавил, что нормально относится к российским спортсменам и их семьям и не хочет «этой грязи, которая будет литься с обеих сторон».

Ранее BoxingScene сообщил, что в первом бое в супертяжелом весе Усик встретится с Федосовым, бой состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Теги: #бокс #усик
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