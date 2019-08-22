Спорт

12:07 22.08.2019

Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет россиянин Федосов

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Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет россиянин Федосов

В первом бое в супертяжелом весе украинец Александр Усик встретится с российским боксером Андреем Федосовым. Они сразятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает isport.ua о ссылкой на BoxingScene.

Федосов провел на профессиональном ринге 34 боя, в которых одержал 31 победу, из них 25 досрочных.

Сперва команда Федосова отказала украинцу, желая сперва провести промежуточный бой, но, видимо, команды продолжили переговоры и сумели договориться.

Ожидалось, что Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с ветераном из Камеруна Карлосом Такамом, но сперва Усик травмировался, а потом Такам подписал контракт с промоутером Джо Дегуардией (Star Boxing) и отказался от боя с украинцем.

Федосов может стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец побил Андрея Князева и Мурата Гассиева, сообщает isport.ua .

Усик провел на ринге 16 боев, все выиграл, нокаутировав своих соперников 12 раз.

Теги: #бокс #рф #украина #усик
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