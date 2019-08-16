Спорт

17:42 16.08.2019

Прохоров продает баскетбольный клуб "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba Джо Цаю

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Прохоров продает баскетбольный клуб "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba Джо Цаю

Российский бизнесмен, владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров достиг соглашения о продаже принадлежащих ему 51% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" сооснователю и исполнительному вице-президенту китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holdings Джо Цаю, говорится в пресс-релизе клуба.

Цай купил у Прохорова 49% акций клуба в апреле 2018 года. Таким образом, теперь он становится единственным владельцем клуба.

Также в сделку входит арена клуба, "Барклайс-Центр". Арена считается четвертым по популярности концертным залом в США, по данным Billboard, однако в 2017-18 финансовом году ее убыток составил $21 млн.

Стоимость сделки не раскрывается, однако по оценке Forbes, речь может идти о $3,3 млрд, из которых стоимость клуба составляет чуть более $2,3 млрд, арены - около $1 млрд, с учетом долга.

Ожидается, что сделка станет рекордной не только в истории НБА, но и в истории спорта в целом. В прошлом году инвестор Дэвид Тэппер купил команду по американскому футболу "Кэролайна Пантерс" за $2,28 млрд, а за год до этого баскетбольный клуб "Хьюстон Рокетс" был оценен бизнесменом Тилманом Фертиттой в $2,2 млрд.

Цай является гражданином Канады. В 1999 году он стал сооснователем компании Alibaba и сейчас входит в совет директоров компании, отвечая за стратегические приобретения и инвестиции, и является ее вторым по величине акционером после гендиректора Джека Ма. Его состояние оценивается в $9,2 млрд (состояние Прохорова - $9,8 млрд, по данным Forbes).

Прохоров купил 80% акций "Бруклин Нетс" в 2009 году, заплатив около $220 млн. Единственным владельцем клуба он стал в 2015 году. Российский миллиардер стал первым иностранным владельцем клуба в истории НБА.

В сезоне 2018-19 "Нетс" заняли шестое место в Восточной конференции НБА и вышли в плей-офф, где в первом же раунде уступили "Филадельфии 76". В межсезонье команда укрепилась, подписав чемпиона мира и Олимпийских игр Кевина Дюранта.

Теги: #баскетбол #продажа #бруклин
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