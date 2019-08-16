Усик официально дебютирует в супертяжелом весе в Чикаго 12 октября - СМИ

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) узнал официальную дату и место проведения дебютного поединка в супертяжелом весе. Бой состоится 12 октября на "Wintrust Arena" в Чикаго, сообщает ZN.UA со ссылкой на менеджера боксера Эгиса Климаса.

При этом имя оппонента пока не сообщается.

Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, но бой против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) сорвался из-за травмы украинца. Сообщалось, что перенесенный бой Усик – Такам состоится в октябре, однако камерунец подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing, что может резко изменить планы боксера.

В ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские титулы, в Манчестере одолев британца Тони Беллью. Позже Александр отказался от всех поясов.