Спорт

11:02 16.08.2019

Усик официально дебютирует в супертяжелом весе в Чикаго 12 октября - СМИ

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Усик официально дебютирует в супертяжелом весе в Чикаго 12 октября - СМИ

 Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) узнал официальную дату и место проведения дебютного поединка в супертяжелом весе. Бой состоится 12 октября на "Wintrust Arena" в Чикаго, сообщает ZN.UA со ссылкой на менеджера боксера Эгиса Климаса.

При этом имя оппонента пока не сообщается.

Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, но бой против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) сорвался из-за травмы украинца. Сообщалось, что перенесенный бой Усик – Такам состоится в октябре, однако камерунец подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing, что может резко изменить планы боксера.

В ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские титулы, в Манчестере одолев британца Тони Беллью. Позже Александр отказался от всех поясов.

Теги: #бокс #усик
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