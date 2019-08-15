Спорт

16:21 15.08.2019

Михайличенко второй раз в карьере возглавил киевское "Динамо"

1 мин читать
Михайличенко второй раз в карьере возглавил киевское "Динамо"

 Известный в прошлом футболист киевского клуба "Динамо", спортивный директор клуба Алексей Михайличенко второй раз в своей тренерский карьере возглавил эту команду.

Как сообщает официальный сайт клуба, одним из его помощников стал еще один экс-игрок "Динамо" Вадим Евтушенко.

Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах после смерти легендарного Валерия Лобановского. Тогда он дважды выиграл с "Динамо" чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

14 августа "Динамо" уволило белоруса Александра Хацкевича и его тренерский штаб после того, как киевляне третий год подряд не вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Теги: #михайличенко #динамо #тренер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 14.08.2019
Киевское "Динамо" уволило Хацкевича и его тренерский штаб

Киевское "Динамо" уволило Хацкевича и его тренерский штаб

23:07 13.08.2019
"Динамо" третий год подряд не смогло пробиться в групповой этап ЛЧ

"Динамо" третий год подряд не смогло пробиться в групповой этап ЛЧ

23:48 06.08.2019
"Динамо" минимально проиграло в Брюгге в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

"Динамо" минимально проиграло в Брюгге в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

18:43 02.08.2019
"Динамо" подписало полузащитника сборной Люксембурга Жерсона Родригеса

"Динамо" подписало полузащитника сборной Люксембурга Жерсона Родригеса

23:19 28.07.2019
"Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины

"Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины

14:34 22.07.2019
"Динамо" сыграет с "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" сыграет с "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

21:19 27.06.2019
Киевское "Динамо" подписало футболиста "Зари" и сборной Украины Караваева

Киевское "Динамо" подписало футболиста "Зари" и сборной Украины Караваева

22:06 15.06.2019
Для меня это был матч жизни - Петраков

Для меня это был матч жизни - Петраков

19:40 06.06.2019
"Динамо" подписало новый контакт с главным тренером Хацкевичем на два года

"Динамо" подписало новый контакт с главным тренером Хацкевичем на два года

21:29 11.05.2019
"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" до 11 очков

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" до 11 очков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти "Челси"

Киевское "Динамо" уволило Хацкевича и его тренерский штаб

"Динамо" третий год подряд не смогло пробиться в групповой этап ЛЧ

На ЧМ по боксу в Екатеринбурге не будет официальной делегации Украины - ФБУ

Украинец Середа выиграл чемпионат по прыжкам в воду

ПОСЛЕДНЕЕ

"Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти "Челси"

Ведущие боксеры Украины не выступят на ЧМ в РФ

На ЧМ по боксу в Екатеринбурге не будет официальной делегации Украины - ФБУ

Украинец Середа выиграл чемпионат по прыжкам в воду

"Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве в 3-м туре УПЛ

В Киеве 5-11 августа пройдет Чемпионат Европы по прыжкам в воду

Матч за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси" рассудит женская бригада

Футбольный клуб "Рома" планирует разместить облигации на 275 млн евро

Новым титульным спонсором ФК "Шахтер" стала Parimatch

Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира по фехтованию, обыграв в финале россиянку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА