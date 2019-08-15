Спорт

00:53 15.08.2019

"Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти "Челси"

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"Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти "Челси"

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв в матче за этот трофей победителя Лиги Европы, другой английский клуб "Челси".

Основное и дополнительное время матча, который проходил в Стамбуле, завершилось вничью.

На гол форварда "Челси" Оливье Жиру на 36-й минуте ливерпульцы ответили точным ударом Садио Мане на 48-й минуте.

Уже в дополнительное время, на 95-й минуте Мане вывел свою команду вперед, но через шесть минут полузащитник лондонцев Жоржиньо сравнял счет с пенальти.

В серии пенальти "Ливерпуль" оказался удачливее и выиграл ее со счетом 5:4.

"Ливерпуль" завоевал Суперкубок УЕФА в 4-й раз, догнав по количеству титулов мадридский "Реал". По 5 раз трофей выигрывали "Барселона" и "Милан".

Теги: #ливерпуль #футбол #челси #суперкубок_уефа
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