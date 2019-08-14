Спорт

14:01 14.08.2019

Киевское "Динамо" уволило Хацкевича и его тренерский штаб

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Киевское "Динамо" уволило Хацкевича и его тренерский штаб

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

"Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную в течение более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности", - сообщает в среду официальный сайт клуба.

О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже.

13 августа "Динамо" третий год подряд не прошло квалификацию Лиги чемпионов и не сумело пробиться в групповой раунд турнира.

Белорусский наставник и экс-игрок "Динамо" Хацкевич возглавил киевский клуб в июне 2017 года. В 2018 и 2019 году "Динамо" под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.

6 июня "Динамо" подписало с Хацкевичем новый контракт на два года.

Президент "Динамо" Игорь Суркис тогда подчеркнул, что в новом сезоне перед "Динамо" стоит задача попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок Украины.

Теги: #динамо #хацкевич
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