Спорт

23:46 11.08.2019

Украинец Середа выиграл чемпионат по прыжкам в воду

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13-летний украинец Алексей Середа победил в чемпионате по прыжкам в воду и стал самым молодым чемпионом Европы в истории, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОКУ).

"Алексей Середа поставил золотую точку в выступлениях сборной Украины на домашнем чемпионате Европы. 13-летний спортсмен победил в индивидуале на вышке и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду, превзойдя рекорд британца Тома Дэйли", - говорится в сообщении НОКУ в социальной сети Инстаграм.

В свою очередь, в пресс-службе министерства молодежи и спорта в соцсети Фейсбук также отметили двух бронзовых призеров в прыжках с трехметрового трамплина – ими стали Виктория Кесарь и Анна Письменская.

"Замечательное завершение соревнований! Поздравляем нашу сборную, спортсменов и тренерский состав с великолепным выступлением!", - сказано в сообщении.

Теги: #украина #прыжки #спорт #чемпионат
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