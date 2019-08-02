Матч за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси" рассудит женская бригада

Француженка Стефани Фраппар назначена главным судьей матча за Суперкубок УЕФА между английскими клубами "Ливерпуль" и "Челси".

"Европейский футбольный союз принял историческое решение, доверив Стефани Фраппар обслуживать 14 августа матч за Суперкубок УЕФА. Впервые в истории арбитр-женщина будет работать на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

АссистетРоли ассистентов арбитра доверены француженке Мануэле Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. "Обе, как и Фраппар, работали 7 июля на финале женского ЧМ-2019", - говорится в сообщении. Четвертым рефери будет Джанет Чакыр из Турции.

Глава УЕФА Александер Чеферин выразил удовлетворение решением о назначении судейской бригады. "Я неоднократно говорил, что у женского футбола неограниченный потенциал, и я рад, что Стефани Фраппар назначена главным арбитром Суперкубка УЕФА этого года вместе с ассистентками Мануэлой Николози и Мишель О'Нил", - заявил Чеферин.

В матче за Суперкубок УЕФА также будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). В качестве видеопомощника с Фраппар будет работать Клеман Тюрпен (Франция), ассистентами которого выступят Франсуа Летесье (Франция), Марк Борш (Германия) и Массимилиано Иррати (Италия).

Суперкубок УЕФА традиционно предваряет старт нового еврокубкового сезона, в матче за трофей встречаются в нем действующие победители Лиги чемпионов УЕФА (в данном случае "Ливерпуль") и Лиги Европы УЕФА ("Челси"). Матч пройдет в Стамбуле.