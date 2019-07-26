Новым титульным спонсором ФК "Шахтер" стала Parimatch
Новым титульным партнером футбольного клуба "Шахтер" стала торговая марка Parimatch.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение предусматривает нанесение логотипа TM Parimatch на игровые футболки команды в матчах украинской Премьер-лиги.
За два прошедших сезона ФК "Шахтер" и TM Parimatch реализовали ряд совместных мероприятий для болельщиков и СМИ (тренировки, развлекательные активности перед матчами, меценатские проекты для одаренных детей). Также благодаря усилиям брендов в Украине появился новый вид спорта – текбол, отмечают в клубе.
Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин отметил, что в сезоне 2019-2020 годов стороны продолжат реализацию социальных проектов, направленных на качественное изменение спортивной культуры в Украине.
"Как ключевые меценаты украинского спорта, мы не планируем ограничиваться стандартными спонсорскими проявлениями и совсем скоро представим общественности новые проекты", - указал в свою очередь представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.