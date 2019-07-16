В Станице Луганской начались тренировки для детей в рамках совместного проекта фонда ФК "Шахтер" и УЕФА

В поселке Станица Луганская начались футбольные тренировки для детей в рамках проекта "Футбол на линии разграничения", который реализуется фондом ФК "Шахтер" Shakhtar Social совместно с Детским фондом УЕФА и направлен на развитие массового детского футбола в Украине и популяризацию здорового образа жизни.

Как сообщает официальный сайт клуба, 11 июля в Станице Луганской состоялось открытие площадки для тренировок.

"Мы не можем изменить условия жизни в Станице Луганской, но в силах помочь детям, дав им возможность заниматься спортом. Наша цель – чтобы как можно больше ребят регулярно играли в футбол", - отметила директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

С апреля 2019 года тренировки в рамках проекта проводятся в Торецке, Авдеевке, Красногоровке, Марьинке, Курахово, Волновахе и Счастье. Станица Луганская стала восьмым населенным пунктом на карте проекта "Футбол на линии разграничения", где будут заниматься футболом 60 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет.

30 ноября 2018 года фонд Shakhtar Social стал победителем грантовой программы Детского фонда УЕФА (UEFA Foundation for Children) и получил финансирование проекта "Давай, играй!" в городах Донецкой и Луганской областей на линии разграничения. Из нескольких сотен социальных спортивных проектов по всему миру были выбраны 45 лучших.