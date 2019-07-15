Спорт

10:08 15.07.2019

Симона Халеп победила Серену Уильямс и впервые выиграла "Уимблдон"

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Симона Халеп победила Серену Уильямс и впервые выиграла "Уимблдон"

 Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон".

В финале соревнования она переиграла представительницу США Серену Уильямс - 6:2, 6:2.

Таким образом, Халеп впервые в карьере выиграла "Уимблдон", и во второй раз - турнир Большого шлема. В 2018 году она выиграла "Ролан Гаррос".

Что касается Уильямс, она - семикратная победительница "Уимблдона" и 23-кратная - турниров Большого шлема в целом.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Халеп занимает седьмое место, Уильямс - 10-е. Счет по победам в личных встречах сейчас 9-2 в пользу американки.

В воскресенье станет известен победитель "Уимблдона" в мужском одиночном разряде: в финале сыграют лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович и третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер.

Теги: #уимблдон #теннис
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