Спорт

12:44 19.06.2019

УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга на участие Мораеса в матчах сборной Украины

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УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга на участие Мораеса в матчах сборной Украины

 Апелляционный комитет УЕФА отказал в удовлетворении апелляций федераций футбола Португалии и Люксембурга на решение Контрольно-дисциплинарного комитета, который не увидел нарушений в участии натурализированного бразильца Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было вынесено в среду.

3 мая УЕФА отклонил протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга на результаты матчей их сборных против Украины в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года из-за участия в этих играх форварда "Шахтера" Мораеса.

25 марта Украина обыграла на выезде Люксембург со счетом 2:1, а 22 марта сыграла вничью 0:0 на выезде с Португалией.

В обоих матчах в составе сборной Украины принимал участие натурализованный бразилец Жуниор Мораес, который 18 марта получил гражданство Украины в соответствии с указом президента Украины.

После побед в июне над Сербией и Люксембургом Украина уверенно лидирует в своей отборочной группе с 10 набранными очками в 4 матчах.

Теги: #апелляция #уефа #мораес
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