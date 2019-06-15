Спорт

21:25 15.06.2019

Молодежная сборная Украины по футболу (U – 20) стала чемпионом мира по футболу

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Молодежная сборная Украины по футболу (U – 20) стала чемпионом мира по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу (U – 20) стала чемпионом мира по футболу обыграв в финале чемпионата мира сборную Южной Кореи со счетом 3:1.

Корейцы быстро открыли счет в матче на пятой минуте, когда Ли Кан Ин реализовал пенальти.

Но на 34-й минуте киевский динамовец Владислав Супряга сравнял счет. На 53-й минуте он же оформил дубль. А на 89-й минуте еще один игрок киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили поставил точку в матче.

22-й чемпионат мира U-20 в истории проходил в Польше с 23 мая по 15 июня.
Для Украины это первый успех на таком турнире. 6 раз его выигрывала Аргентина и 5 раз - Бразилия.

Теги: #победа #украина #футбол
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