Спорт

19:44 11.06.2019

Месси - первый в "спортивном списке" Forbes, Роналду – второй

1 мин читать
Месси - первый в "спортивном списке" Forbes, Роналду – второй

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по итогам 2019 года по версии Forbes.

Согласно данным журнала, совокупный доход аргентинца в 2019 году составил $127 млн. Из них $35 млн - результат коммерческих соглашений с рядом известных брендов.

Первую тройку списка составляют футболисты - впервые в истории рейтинга. На втором месте находится форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду с доходом $109 млн. При этом по спонсорским поступлениям -$44 млн - он опережает Месси. На третьей строчке рейтинга - нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, чей совокупный доход составляет $105 млн ($30 млн) из них - спонсорские.

Список спортсменов, не причастных к футболу, открывает располагающийся на четвертой строчке мексиканский боксер Сауль Альварес. Он заработал $94 млн. Компанию в пятерке лучших ему составляет швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший на $600 тыс. меньше.

В топ-100 рейтинга попала лишь одна женщина - американская теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 63-е место с доходом в $29,2 млн.

Теги: #forbes #мир #спорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:11 05.06.2019
Авиаперевозчики мира увеличили число случаев неправильной обработки багажа в 2018 г на 8,9%

Авиаперевозчики мира увеличили число случаев неправильной обработки багажа в 2018 г на 8,9%

16:51 16.05.2019
Коалиция шести стран раскрыла международную преступную киберсеть, нажившуюся на $100 млн

Коалиция шести стран раскрыла международную преступную киберсеть, нажившуюся на $100 млн

11:50 06.05.2019
"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

21:10 21.04.2019
Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что

Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что

21:01 21.04.2019
Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что

Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что

08:13 13.04.2019
Порошенко поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над Энтони Кроллу

Порошенко поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над Энтони Кроллу

08:49 10.04.2019
Цены на нефть слабо растут после снижения днем ранее, Brent - у $70,7 за баррель

Цены на нефть слабо растут после снижения днем ранее, Brent - у $70,7 за баррель

19:49 05.04.2019
Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США - Ericsson

Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США - Ericsson

20:27 29.03.2019
Порошенко рассказал журналистам о комнате, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран

Порошенко рассказал журналистам о комнате, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран

08:23 29.03.2019
Нефть дорожает в пятницу, завершает квартал рекордным ростом за десятилетие

Нефть дорожает в пятницу, завершает квартал рекордным ростом за десятилетие

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Шахтер" объявил об уходе главного тренера Фонсеки, который возглавил "Рому"

Украина сделала еще один шаг на Евро-2020 благодаря минимальной победе над Люксембургом

Португалия стала первым победителем Лиги наций УЕФА

Сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 в отборе на Евро-2020

Нидерланды стали вторым финалистом Лиги наций

ПОСЛЕДНЕЕ

"Шахтер" объявил об уходе главного тренера Фонсеки, который возглавил "Рому"

Украина сделала еще один шаг на Евро-2020 благодаря минимальной победе над Люксембургом

Португалия стала первым победителем Лиги наций УЕФА

Сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 в отборе на Евро-2020

Украина вышла в полуфинал ЧМ среди команд U-20

Власти Катара обещают обеспечить прохладу на матчах ЧМ-2022 по футболу

Нидерланды стали вторым финалистом Лиги наций

"Динамо" подписало новый контакт с главным тренером Хацкевичем на два года

Португалия стала первым финалистом Лиги наций благодаря хет-трику Роналду

Усика лишили чемпионского пояса WBC и присвоили статус "чемпиона в отпуске"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА