Спорт

12:03 11.06.2019

"Шахтер" объявил об уходе главного тренера Фонсеки, который возглавил "Рому"

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"Шахтер" объявил об уходе главного тренера Фонсеки, который возглавил "Рому"

Донецкий "Шахтер" объявил об уходе главного тренера команду Паулу Фонсеки, который возглавил итальянскую "Рому".

"ФК "Шахтер" благодарит Паулу Фонсеку и его тренерский штаб за великолепную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых ярких достижений и великих побед", - говорится в сообщении на сайте клуба.

В свою очередь "Рома" на своем сайте объявила о назначении Фонсеки главным тренером команды.

Фонсека возглавил "горняков" 1 июня 2016 года, за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он 3 раза стал чемпионом Украины, 3 раза завоевывал Кубок Украины и стал обладателем Суперкубка Украины.

Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 матчей, в которых одержала 103 победы.

Теги: #футбол #шахтер
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