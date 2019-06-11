Украина сделала еще один шаг на Евро-2020 благодаря минимальной победе над Люксембургом

Сборная Украины одержала еще одну победу в отборочном турнире на Евро-2020.

В понедельник вечером национальная команда во Львове обыграла со счетом 1:0 сборную Люксембурга. Единственный гол на шестой минуте на счету Романа Яремчука.

Разгромленная Украиной в пятницу со счетом 5:0 Сербия на своем поле обыграла Литву 4:1.

Теперь Украина еще более уверенно возглавляет свою группу с 10 набранными очками в 4 матчах, у Люксембурга – 4 очка после четырех матчей, а у Сербии – 4 очка после трех матчей. Победитель Лиги наций Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, у Литвы – 1 очко после трех матчей.

Следующие матчи будут сыграны в начале сентября.