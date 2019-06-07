Спорт

23:52 07.06.2019

Сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 в отборе на Евро-2020

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Сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 в отборе на Евро-2020

Сборная Украины по футболу разгромила команду Сербии со счетом 5:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Встреча состоялась в пятницу вечером во Львове на "Арене Львов".

В середине первого тайма дублем в составе украинской команды отличился Виктор Цыганков. В начале второго тайма забил Евгений Коноплянка, затем отличился Роман Яремчук, а позднее Коноплянка поставил окончательную точку в матче.

После этой победы Украина единолично возглавила свою группу с 7 набранными в трех матчах очками. У Люксембурга – 4 очка после трех туров. Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, Литва и Сербия набрали в двух играх по 1 очку.

10 июня Украина сыграет во Львове с Люксембургом.

Теги: #сборная_украины #евро_2020 #футбол
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