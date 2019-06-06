"Динамо" подписало новый контакт с главным тренером Хацкевичем на два года

Футбольный клуб "Динамо" подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на должности главного тренера первой команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение с Хацкевичем рассчитано на два года.

Хацкевич возглавил киевское "Динамо" в июне 2017 года и с тех пор провел у руля команды ровно 100 официальных матчей, в которых она одержала 60 побед, 24 раза сыграла вничью и 16 раз проиграла. В 2018 году "Динамо" под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.

"Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи", - отметил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Он подчеркнул, что в новом сезоне перед "Динамо" стоит задача попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок Украины. "Потому что "Динамо" уже три сезона не выигрывает титулы", - указал И.Суркис.

"Цели не меняются. У такого клуба, как "Динамо", других задач, кроме побед, быть не может. Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже должна добиваться результата. Все – и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины", - подчеркнул в свою очередь Хацкевич.