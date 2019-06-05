Усика лишили чемпионского пояса WBC и присвоили статус "чемпиона в отпуске"

Всемирный боксерский совет (WBC) лишил украинского боксера Александра Усика пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе в связи с его дебютом в супертяжах, сообщает hromadske.ua со ссылкой на ESPN.

В то же время WBC присвоил украинскому боксеру статус "чемпиона в отпуске". Это означает, что он сможет претендовать на пояс WBC в любой момент в случае возвращения в первый тяжелый вес.

Теперь за вакантный пояс в первом тяжелом весе поспорят Майрис Бриедис, у которого Усик ранее отобрал пояс, и Кшиштоф Гловацки. Они встретятся в рамках полуфинала Мировой суперсерии бокса 15 июня в Риге.

Ранее Усик объявил о том, что отказывается от титула WBA в первом тяжелом весе и не будет защищать его в бою против россиянина Дениса Лебедева, поскольку поднимается в супертяжи.

Дебют украинца в новой весовой категории против камерунца Карлоса Такама должен был состояться 25 мая, но из-за травмы Усика бой перенесли.

Менеджер Усика Эгис Климас сказал ESPN, что дебют Усика в супертяжелом весе состоится в сентябре.