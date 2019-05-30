"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы

"Челси" уверенно обыграл в финале Лиги Европы УЕФА в лондонском дерби "Арсенал" со счетом 4:1.

Первый тайма матча, который проходил в среду вечером в столице Азербайджана Баку, завершился без голов.

На 49-й минуте второго тайма счет в матче открыл французский форвард "Челси" Оливье Жиру. На 60-й минуте испанец Педро удвоил преимущество "аристократов". Еще через пять минут "Челси" заработал пенальти, который реализовал бельгиец Эден Азар.

На 69-й минуте "Арсенал" отыграл один мяч благодаря голу нигерийца Алекса Ивоби. Но уже через три минуты Азар оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

По ходу турнира "Челси" выбил на стадии 1/8 финала киевское "Динамо".

"Челси" выиграл Лигу Европы во второй раз. Впервые лондонцы побеждали в турнире в 2013 году. "Арсенал" же потерпел второе поражение в турнире – первый раз это было в 2000 году еще в Кубке УЕФА.

Больше всего побед в Лиге Европы/Кубке УЕФА у испанской "Севильи" – 5.