Спорт

20:32 19.05.2019

Ахметов: "Шахтер" стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины

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Ахметов: "Шахтер" стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов отметил, что после завоевания 12-го титула чемпионов Украины "горняки" стали самым титулованным клубом в истории страны.

"Сегодня мы завоевали свой 34-й трофей и стали самым титулованным клубом в истории независимой Украины. Я очень благодарен всем поколениям тренеров, футболистов и болельщиков, которые вместе с нами боролись за эти трофеи, вместе с нами побеждали, и шаг за шагом приближали исторический момент. Сегодня "Шахтер" переписал историю украинского футбола", - говорится в его поздравлении на официальном сайте клуба.

Ахметов поблагодарил игроков, главного тренера Паулу Фонсеку, тренерский штаб, менеджменту, медицинский персонал, каждого работника клуба за то, что отдавали все ради победы. "Но главная моя благодарность – нашим болельщикам. Спасибо вам за веру, за поддержку и любовь. Вы – настоящие чемпионы!", - отметил он.

Президент "Шахтер" подчеркнул, что команда провела блестящий сезон, которым можно гордиться. "Часть этого успеха – наши молодые футболисты. Приглашать талантливых игроков, помогать им развиваться, доверять им – наша философия. Мы не боимся перемен, потому что знаем: у нас всегда есть "свежая кровь", сильные молодые игроки, которые хотят побеждать", - указал он.

Ахметов заявил, что "Шахтер" смело смотрит в будущее и ждет следующего сезона. "В нем снова будет много борьбы и красивого атакующего футбола, будет гимн Лиги чемпионов и яркие эмоции, будут великие матчи и новые победы для наших болельщиков", - убежден он.

Как сообщалось, 19 мая "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу сезона 2018-2019 годов за три тура до окончания чемпионата УПЛ.

"Шахтер" стал чемпионом третий год подряд и в 12-й раз в истории независимой Украины. У "Динамо" – 15 чемпионств.  

Теги: #упл #ахметов #футбол #шахтер
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