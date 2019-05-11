Спорт

21:29 11.05.2019

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" до 11 очков

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"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" до 11 очков

Донецкий "Шахтер" еще сильнее укрепил лидерство в украинской Премьер-лиге после 28-го тура чемпионата.

"Горняки" в Харькове в субботу обыграли "Александрию" со счетом 2:1 благодаря голам Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса.

"Динамо" же в Киеве упустило победу в матче с "Зарей". Хозяева лидировали после гола Назария Русина на 11-й минуте, но пропустили уже в добавленное время со штрафного от бразильского полузащитника Силаса.

За 4 тура до конца первенства "Шахтер" опережает "Динамо" на 11 очков.

Теги: #упл #динамо #футбол #шахтер
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