Спорт

14:58 10.05.2019

В Японии началась первая фаза продаж билетов на Олимпиаду-2020

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В Японии началась первая фаза продаж билетов на Олимпиаду-2020

 В Японии началась первая фаза продаж билетов на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Японцы до 28 мая могут зарегистрироваться для участия в лотерее, где будут разыграны права на покупку входных билетов на соревнования в 33 видах спорта, в которых примут участие свыше 11 тыс. атлетов.

Самые дешевые билеты стоят 2,5 тыс. иен ($22). Наиболее дорогие билеты на церемонию открытия будут продаваться по 300 тыс. иен ($2680), на церемонию закрытия - по 220 тыс. иен ($1965). При этом около половины билетов, по словам организаторов, будут стоить менее 8 тыс. иен ($70).

По их оценкам, из 7,8 млн билетов от 70% до 80% будут проданы японцам.

Результаты розыгрыша билетов в Японии будут объявлены 20 июня. Победители должны будут оплатить их до 2 июля, сообщает Japan Times.

Продажи билетов на Олимпиаду-2020 для жителей других стран начнутся 15 июня.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.

В августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил включение в программу летней Олимпиады 2020 года пяти новых видов спорта: бейсбола/софтбола, каратэ, скейтбординга, скалолазания и серфинга. Они были отобраны для токийской Олимпиады, поскольку пользуются особой популярностью в Японии, а также привлекательны для молодежи.

Теги: #япония #олимпиада
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