Спорт

00:56 10.05.2019

В финале Лиги Европы также будут две английские команды – "Челси" и "Арсенал"

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В финале Лиги Европы также будут две английские команды – "Челси" и "Арсенал"

В решающем матче Лиги Европы УЕФА сыграют лондонские клубы "Челси" и "Арсенал".

"Арсенал" в четверг, после домашней победы неделю назад со счетом 3:1, в ответном полуфинале второй раз обыграл испанскую "Валенсию" уже на ее поле со счетом 4:2.

"Челси" же вновь сыграл с немецким "Айнтрахтом" в основное время вничью 1:1, на этот раз уже на своем поле. В дополнительное время в Лондоне команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказалась английская команда.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

В финале другого еврокубка - Лиги чемпионов – 1 июня в Мадриде сыграют еще две английские команды "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Теги: #арсенал #лига_европы #футбол #челси
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