"Ливерпуль" благодаря фантастическому камбэку в матче с "Барселоной" вышел в финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" в ответном полуфинале Лиги чемпионов сумел обыграть испанскую "Барселону" с нужным счетом 4:0 и пробился в финал турнира.

После поражения неделю назад в Барселоне со счетом 0:3 ливерпульцы во вторник на своем поле разгромили каталонцев с необходимым им результатом.

Уже на седьмой минуте счет в матче открыл бельгийский нападающий Дивок Ориги. В начале второго тайма в течение двух минут Джорджиньо Вейналдум отметился дублем и сравнял счет по сумме двух матчей.

А на 79-й минуте Ориги забил свой второй гол после ошибки защиты "Барселоны" при подаче углового. Этот точный удар в итоге и вывел "Ливерпуль" в финал ЛЧ.

При этом в ответном матче "Ливерпуль" играл без двух своих лидеров – нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.