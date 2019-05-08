Спорт

00:08 08.05.2019

"Ливерпуль" благодаря фантастическому камбэку в матче с "Барселоной" вышел в финал Лиги чемпионов

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"Ливерпуль" благодаря фантастическому камбэку в матче с "Барселоной" вышел в финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" в ответном полуфинале Лиги чемпионов сумел обыграть испанскую "Барселону" с нужным счетом 4:0 и пробился в финал турнира.

После поражения неделю назад в Барселоне со счетом 0:3 ливерпульцы во вторник на своем поле разгромили каталонцев с необходимым им результатом.

Уже на седьмой минуте счет в матче открыл бельгийский нападающий Дивок Ориги. В начале второго тайма в течение двух минут Джорджиньо Вейналдум отметился дублем и сравнял счет по сумме двух матчей.

А на 79-й минуте Ориги забил свой второй гол после ошибки защиты "Барселоны" при подаче углового. Этот точный удар в итоге и вывел "Ливерпуль" в финал ЛЧ.

При этом в ответном матче "Ливерпуль" играл без двух своих лидеров – нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

Теги: #лига_чемпионов #барселона #ливерпуль #футбол
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