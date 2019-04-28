"Шахтер" и "Динамо" одержали минимальные выездные победы в чемпионате

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в 26-м туре чемпионата Украины одержали минимальные выездные победы.

"Шахтер" обыграл со счетом 1:0 в гостях "Мариуполь" благодаря голу бразильца Веллингтона Нема на 12-й минуте. Кроме того, "горняки" не реализовали в этой игре два пенальти: Жуниор Мораес на 23-й минуте и Алан Патрик на 51-й минуте.

"Динамо" во Львове обыграло со счетом 1:0 местный ФК "Львов". Единственный гол на 24-й минуте забил полузащитник столичной команды Виталий Буяльский.

"Шахтер" по-прежнему опережает "Динамо" в турнирной таблице на 7 очков.