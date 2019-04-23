Спорт

20:35 23.04.2019

ФК "Шахтер" запустил проект для детей "Давай, играй!" на линии разграничения на Донбассе

1 мин читать
ФК "Шахтер" запустил проект для детей "Давай, играй!" на линии разграничения на Донбассе

Фонд Shakhtar Social футбольного клуба "Шахтер" начал реализовывать проект "Давай, играй!" совместно с Детским фондом УЕФА (UEFA Foundation for Children) и направлен на развитие массового детского футбола в Украине и популяризацию здорового образа жизни.

Пресс-служба клуба напоминает, что 30 ноября 2018 года Shakhtar Social стал победителем грантовой программы Детского фонда УЕФА и получил финансирование проекта "Давай, играй!" в городах Донецкой и Луганской областей на линии разграничения. Из нескольких сотен социальных спортивных проектов по всему миру выбраны 45 лучших.

Тренировки уже стартовали в Счастье Луганской области (1,5 км до линии разграничения), Торецке Донецкой области (10 км до линии разграничения) и Авдеевке (5 км до линии разграничения). До конца апреля к проекту также присоединятся Курахово, Марьинка, Красногоровка, Волноваха и Попасная.

540 детей от 7 до 12 лет смогут бесплатно заниматься футболом в 8 городах вблизи линии разграничения. Тренировки проходят трижды в неделю на современных площадках с синтетическим покрытием. С детьми будут работать 24 тренера. Shakhtar Social обеспечил участников формой, мячами и всем необходимым для занятий.

Теги: #футбол #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:27 23.04.2019
Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

14:47 23.04.2019
Правда об Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма будет обнародована в ближайшее время – член команды Зеленского

Правда об Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма будет обнародована в ближайшее время – член команды Зеленского

07:12 22.04.2019
Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины" - ООС

Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины" - ООС

21:44 21.04.2019
Зеленский анонсирует "мощную информационную войну" для прекращения огня на Донбассе

Зеленский анонсирует "мощную информационную войну" для прекращения огня на Донбассе

16:43 21.04.2019
Обстановка на границе стабильная, КПВВ работают в штатном режиме – Госпогранслужба

Обстановка на границе стабильная, КПВВ работают в штатном режиме – Госпогранслужба

15:36 21.04.2019
Спикер штаба Зеленского: Нужно четко определить законом, как называть боевиков в так называемых "ЛНР" и "ДНР"

Спикер штаба Зеленского: Нужно четко определить законом, как называть боевиков в так называемых "ЛНР" и "ДНР"

18:10 20.04.2019
Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – ООС

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – ООС

13:56 20.04.2019
Боевики в субботу четыре раза обстреляли позиции украинской армии, потерь нет - Минобороны

Боевики в субботу четыре раза обстреляли позиции украинской армии, потерь нет - Минобороны

08:27 19.04.2019
Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

06:59 19.04.2019
Зеленский заявил, что не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса

Зеленский заявил, что не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Тоттенхэм" в феерическом матче с "Ман Сити" и "Ливерпуль" стали еще двумя полуфиналистами Лиги чемпионов

"Шахтер" стал вторым финалистом Кубка Украины

Клуб первой лиги "Ингулец" вышел в финал Кубка Украины по футболу

Акции "Ювентуса" падают на 22% после проигрыша "Аяксу"

"Барселона" и "Аякс" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов

ПОСЛЕДНЕЕ

ФК "Шахтер" запустил проект для детей "Давай, играй!" на линии разграничения на Донбассе

"Тоттенхэм" в феерическом матче с "Ман Сити" и "Ливерпуль" стали еще двумя полуфиналистами Лиги чемпионов

"Шахтер" стал вторым финалистом Кубка Украины

Клуб первой лиги "Ингулец" вышел в финал Кубка Украины по футболу

Акции "Ювентуса" падают на 22% после проигрыша "Аяксу"

"Барселона" и "Аякс" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов

"Шахтер" разгромил "Зарю" и сохранил отрыв в 7 очков от "Динамо" перед очным матчем в Киеве

Порошенко поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над Энтони Кроллу

Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

"Барселона" минимально обыграла на выезде "МЮ" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА