ФК "Шахтер" запустил проект для детей "Давай, играй!" на линии разграничения на Донбассе

Фонд Shakhtar Social футбольного клуба "Шахтер" начал реализовывать проект "Давай, играй!" совместно с Детским фондом УЕФА (UEFA Foundation for Children) и направлен на развитие массового детского футбола в Украине и популяризацию здорового образа жизни.

Пресс-служба клуба напоминает, что 30 ноября 2018 года Shakhtar Social стал победителем грантовой программы Детского фонда УЕФА и получил финансирование проекта "Давай, играй!" в городах Донецкой и Луганской областей на линии разграничения. Из нескольких сотен социальных спортивных проектов по всему миру выбраны 45 лучших.

Тренировки уже стартовали в Счастье Луганской области (1,5 км до линии разграничения), Торецке Донецкой области (10 км до линии разграничения) и Авдеевке (5 км до линии разграничения). До конца апреля к проекту также присоединятся Курахово, Марьинка, Красногоровка, Волноваха и Попасная.

540 детей от 7 до 12 лет смогут бесплатно заниматься футболом в 8 городах вблизи линии разграничения. Тренировки проходят трижды в неделю на современных площадках с синтетическим покрытием. С детьми будут работать 24 тренера. Shakhtar Social обеспечил участников формой, мячами и всем необходимым для занятий.