"Барселона" и "Аякс" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" и нидерландский "Аякс" пробились в полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА.

Каталонцы на своем поле второй раз (после 0:1 неделю назад на выезде) обыграли английский "Манчестер Юнайтед" – на этот раз уже с крупным счетом 3:0.

В первом тайме дублем отличился Лионель Месси, а после перерыва третий гол забил бразилец Филипе Коутиньо.

В другом матче вторник "Аякс" после домашней ничьей 1:1 на выезде сумел переиграть чемпиона Италии "Ювентус" со счетом 2:1. На гол Криштиану Роналду амстердамцы ответили точными ударами Донни Ван де Беека и Маттейса де Лигта.