Спорт

08:13 13.04.2019

Порошенко поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над Энтони Кроллу

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Порошенко поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над Энтони Кроллу

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Василия Ломаченко, который защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе, с победой над британцем Энтони Кроллу в четвертом раунде.

"Фантастическая победа Василия Ломаченко! Поздравляю нашего непобедимого боксера с удачной защитой чемпионских титулов. Украина гордится тобой, Василий! Вперед, к новым победам!", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в субботу утром.

Теги: #бокс #ломаченко #украина #спорт
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