Порошенко поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над Энтони Кроллу

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Василия Ломаченко, который защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе, с победой над британцем Энтони Кроллу в четвертом раунде.

"Фантастическая победа Василия Ломаченко! Поздравляю нашего непобедимого боксера с удачной защитой чемпионских титулов. Украина гордится тобой, Василий! Вперед, к новым победам!", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в субботу утром.